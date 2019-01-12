Трамп упрекнул демократов в гуманитарном кризисе

Президент США Дональд Трамп заявил 12 января, что временное сокращение работы американских государственных учреждений из-за отсутствия денег (шатдаун) — это гуманитарный кризис, который вызвали представители Демократической партии.

«Демократы могут прекратить его за 15 минут! Позвоните своему сенатору или конгрессмену от Демократической партии и скажите им сделать это!» — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

12 января в США был побит рекорд длительности шатдауна. Он начался 22 декабря, и неизвестно, когда завершится. Предыдущий рекорд — 22 дня — был установлен при президенте Билле Клинтоне.

Сейчас Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выступают против строительства.

Ранее сообщалось, что в результате частичной приостановки работы правительства без заработка остались порядка 800 тыс. госслужащих в США.