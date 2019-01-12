Прямой эфир

Трамп упрекнул демократов в гуманитарном кризисе

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил 12 января, что временное сокращение работы американских государственных учреждений из-за отсутствия денег (шатдаун) — это гуманитарный кризис, который вызвали представители Демократической партии.

Синдром шатдауна: споры о стене поставили на кон репутацию Трампа
Приостановка работы правительства стала одним из признаков приближающейся избирательной кампании

«Демократы могут прекратить его за 15 минут! Позвоните своему сенатору или конгрессмену от Демократической партии и скажите им сделать это!» — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

12 января в США был побит рекорд длительности шатдауна. Он начался 22 декабря, и неизвестно, когда завершится. Предыдущий рекорд — 22 дня — был установлен при президенте Билле Клинтоне.

Сейчас Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выступают против строительства.

Ранее сообщалось, что в результате частичной приостановки работы правительства без заработка остались порядка 800 тыс. госслужащих в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший глава ЦРУ пристыдил госсекретаря США
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017