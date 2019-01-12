Бывший глава ЦРУ пристыдил госсекретаря США

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео за слова об экс-президенте страны Бараке Обаме во время выступления в Каире, передает MediaIte.

«Я думаю, что Майку Помпео должно быть стыдно за то, что он сказал в Каире, за то, как он оскорбил бывшего президента перед мусульманским миром», — заявил Бреннан.

Отмечается, что госсекретарь 8 января нелестно высказался об отношении Обамы к терроризму, а также подверг критике его политику по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он также возложил вину за усиление Ирана на администрацию Обамы.