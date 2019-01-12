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Из-за шатдауна в США зарплату не получили около 800 тыс. госслужащих

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Примерно 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату из-за продолжающегося третью неделю шатдауна, пишет 11 января Associated Press.

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По данным агентства, в связи с частичной приостановкой работы правительства США на работу не вышли сотни тысяч сотрудников различных ведомств.

Среди них работники министерства внутренних дел, министерства внутренней безопасности, Госдепартамента и минюста.

Кроме того, работу приостановила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), что привело к заморозке рынка IPO в США.

Правительство США с 22 декабря частично приостановило работу из-за неспособности демократов и республиканцев договориться о бюджете и выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

11 января республиканцы призвали президента США Дональда Трампа ввести в стране чрезвычайное положение.

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