Из-за шатдауна в США зарплату не получили около 800 тыс. госслужащих
Примерно 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату из-за продолжающегося третью неделю шатдауна, пишет 11 января Associated Press.
По данным агентства, в связи с частичной приостановкой работы правительства США на работу не вышли сотни тысяч сотрудников различных ведомств.
Среди них работники министерства внутренних дел, министерства внутренней безопасности, Госдепартамента и минюста.
Кроме того, работу приостановила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), что привело к заморозке рынка IPO в США.
Правительство США с 22 декабря частично приостановило работу из-за неспособности демократов и республиканцев договориться о бюджете и выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.
11 января республиканцы призвали президента США Дональда Трампа ввести в стране чрезвычайное положение.