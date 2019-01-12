Прямой эфир

В США обновили рекорд по времени приостановки работы правительства

0
Фото: REUTERS/George Frey
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 12 января, в США побит рекорд длительности частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия бюджета. Так называемый шатдаун начался 22 декабря, когда он может закончиться, неизвестно. Предыдущий рекорд — 22 дня — был установлен при президенте Билле Клинтоне.

Для президента США Дональда Трампа это уже третий шатдаун. Однако в предыдущие два споры между президентом и конгрессом, который одобряет финансирование правительства, удавалось урегулировать быстрее. Первая частичная приостановка работы правительства продлилась три дня (с 20 по 22 января 2018 года), вторая — меньше суток.

Сейчас Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи, передает «РИА Новости».

Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выступают против строительства стены.

Ранее сообщалось, что в результате частичной приостановки работы правительства без заработка остались порядка 800 тыс. госслужащих в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об угрозе безопасности аэропортов США из-за шатдауна
Эксперты связали шатдаун со стартом предвыборной кампании в США


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017