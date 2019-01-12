В США обновили рекорд по времени приостановки работы правительства

В субботу, 12 января, в США побит рекорд длительности частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия бюджета. Так называемый шатдаун начался 22 декабря, когда он может закончиться, неизвестно. Предыдущий рекорд — 22 дня — был установлен при президенте Билле Клинтоне.

Для президента США Дональда Трампа это уже третий шатдаун. Однако в предыдущие два споры между президентом и конгрессом, который одобряет финансирование правительства, удавалось урегулировать быстрее. Первая частичная приостановка работы правительства продлилась три дня (с 20 по 22 января 2018 года), вторая — меньше суток.

Сейчас Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи, передает «РИА Новости».

Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выступают против строительства стены.

Ранее сообщалось, что в результате частичной приостановки работы правительства без заработка остались порядка 800 тыс. госслужащих в США.



