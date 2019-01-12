СМИ сообщили об угрозе безопасности аэропортов США из-за шатдауна

Из-за частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) американские аэропорты скоро столкнутся с проблемами, пишет The New York Times.

По данным издания, пока пассажиры не сталкивались с трудностями в аэропортах, однако в ближайшее время проходить контроль в аэропортах станет труднее из-за нежелания агентов безопасности работать без зарплаты.

Кроме того, 12 января международный аэропорт Майами закроет один из терминалов. Воздушной гавани не хватает сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA), которые досматривают пассажиров.



В TSA работает порядка 51 тыс. человек, администрация организации относится к госслужащим, которые с момента начала шатдауна перестали получать зарплату.

По последним данным, без заработка остались порядка 800 тыс. госслужащих в США.

Правительство страны с 22 декабря частично приостановило работу из-за споров демократов и республиканцев о бюджете на текущий год. Принять его не могут из-за разногласий о строительстве стены на границе с Мексикой.

Республиканцы требуют выделить на ее постройку $5,6 млрд из бюджета, демократы согласны только на $1,3 млрд.



11 января республиканцы призвали президента США Дональда Трампа ввести в стране чрезвычайное положение. Однако американский лидер решил пока этого не делать.