Трамп заявил об экономии американцами $26 млрд на лекарствах

Цены на лекарства в США в 2018 году снизились впервые за полвека, и американцы сэкономили $26 млрд на рецептурных препаратах за 19 месяцев. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Наша политика по выводу дешевых дженериков на рынок работает!» — написал он.

В мае 2018 года Трамп объявил о начале кампании, направленной на снижение цен на медикаменты в стране. Он отмечал, что такое решение положит конец нечестным двойным сделкам, благодаря чему посредники пользовались бы льготами и скидками, положенными для потребителей и пациентов.

В их числе были предложения производителям раскрывать стоимость препаратов в рекламе, а также меры для получения льгот по программе медицинского страхования Medicare.

10 декабря 2017 года американская фармацевтическая компания Avondale Pharmaceuticals подняла цену на витамины Niacor на 809%. Стоимость упаковки на 100 таблеток для потребителей тогда составила $295. При этом месяцем ранее препарат стоил около $32. Препарат применяется для снижения уровня холестерина.