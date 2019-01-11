Трамп опубликовал фото участка стены на границе с Мексикой
Фото с построенным участком стены на границе с Мексикой опубликовал президент США Дональд Трамп 11 января в Twitter.
Глава Белого дома также написал, что стена получилась крепкая, высокая и красивая и, что самое главное, ее будет трудно преодолеть.
Таким образом Трамп ответил «фейковым СМИ», критикующим как его идею строительства стены на границе, так и ее выполнение.
10 января американские СМИ сообщили, что конструктивные элементы стены, строительство которой планируется на границе США и Мексики, оказались неустойчивыми к воздействию дисковой пилы.