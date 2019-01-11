Трамп нашел деньги на строительство стены с Мексикой

Деньги на строительство стены на границе с Мексикой президенту США Дональду Трампу предложили взять из фондов инженерного корпуса сухопутных войск страны. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает NBC News.

О возможном источнике финансирования строительства президенту США Дональду Трампу рассказали на брифинге чиновники Пентагона.

Объем неиспользованных средств, предназначенных для проведения гражданских инженерных и восстановительных работ по всей стране, составляет $13,9 млрд.

Из этих фондов финансируется помощь районам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний американского лидера Дональда Трампа. По мнению главы Белого дома, это поможет решить проблему нелегальной миграции из соседнего государства. На строительство Трамп запросил у конгресса $25 млрд.

22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств, поскольку Трампу и конгрессу не удалось договориться о выделении средств на строительство стены с Мексикой.

Демократы из конгресса выступают решительно против самой идеи такой стены.