Прямой эфир

Трамп нашел деньги на строительство стены с Мексикой

0
Фото: TASS/ZUMA/K.C. Alfred
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деньги на строительство стены на границе с Мексикой президенту США Дональду Трампу предложили взять из фондов инженерного корпуса сухопутных войск страны. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает NBC News.

О возможном источнике финансирования строительства президенту США Дональду Трампу рассказали на брифинге чиновники Пентагона.

Объем неиспользованных средств, предназначенных для проведения гражданских инженерных и восстановительных работ по всей стране, составляет $13,9 млрд.

Из этих фондов финансируется помощь районам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний американского лидера Дональда Трампа. По мнению главы Белого дома, это поможет решить проблему нелегальной миграции из соседнего государства. На строительство Трамп запросил у конгресса $25 млрд.

22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств, поскольку Трампу и конгрессу не удалось договориться о выделении средств на строительство стены с Мексикой.

Демократы из конгресса выступают решительно против самой идеи такой стены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
Выбранный Трампом прототип стены оказалось легко распилить дисковой пилой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017