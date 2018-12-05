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Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит стране сэкономить

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Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов.

На своей странице в социальной сети Twitter, глава Белого дома призвал представителей Демократической партии поддержать строительство стены в конгрессе США, чтобы сэкономить средства страны. Также он отметил, что нелегалов в любом случае не пустят в страну, так как при необходимости вся южная граница будет перекрыта.

Кроме того, подобные меры помогут остановить поток наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Дональд Трамп принял решение о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов в Штаты.

На строительство американский лидер запросил $25 млрд. Однако конгресс выделил только $1,6 млрд. Трамп настаивает на том, чтобы Мексика также взяла на себя часть расходов, но Мехико категорически против.

Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

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