Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит стране сэкономить
Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов.
На своей странице в социальной сети Twitter, глава Белого дома призвал представителей Демократической партии поддержать строительство стены в конгрессе США, чтобы сэкономить средства страны. Также он отметил, что нелегалов в любом случае не пустят в страну, так как при необходимости вся южная граница будет перекрыта.
Кроме того, подобные меры помогут остановить поток наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты, пишет «Федеральное агентство новостей».
Дональд Трамп принял решение о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов в Штаты.
На строительство американский лидер запросил $25 млрд. Однако конгресс выделил только $1,6 млрд. Трамп настаивает на том, чтобы Мексика также взяла на себя часть расходов, но Мехико категорически против.
Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.
25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.