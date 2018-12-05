Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит стране сэкономить

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов.

На своей странице в социальной сети Twitter, глава Белого дома призвал представителей Демократической партии поддержать строительство стены в конгрессе США, чтобы сэкономить средства страны. Также он отметил, что нелегалов в любом случае не пустят в страну, так как при необходимости вся южная граница будет перекрыта.

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Кроме того, подобные меры помогут остановить поток наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Дональд Трамп принял решение о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов в Штаты.

На строительство американский лидер запросил $25 млрд. Однако конгресс выделил только $1,6 млрд. Трамп настаивает на том, чтобы Мексика также взяла на себя часть расходов, но Мехико категорически против.

Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.