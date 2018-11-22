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Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Президент США Дональд Трамп дал разрешение военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение при необходимости. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп подписал соответствующий документ 21 ноября. В нем говорится, что существуют надежные свидетельства, которые указывают на то, что тысячи мигрантов, приближающиеся из Центральной Америки, могут спровоцировать насилие и беспорядки. Это может создать угрозу для сотрудников таможенной службы на границе.

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Ранее, 21 ноября, газета The Military Times сообщила о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли дал разрешение американским войскам, размещенным на границе с Мексикой, применять силу (в том числе и смертоносные средства) и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны беженцев.

Позже, 22 ноября, глава минобороны США Джеймс Мэттис подтвердил эту информацию, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что военные в настоящий момент не вооружены.

Американский лидер ранее не исключал возможности открыть огонь по мигрантам. 2 ноября он заявил, что, если те начнут бросать в военнослужащих камни, военные начнут стрелять.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных.

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