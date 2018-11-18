Трамп рассказал о неготовности США к «вторжению» мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов «отправляться домой».

В своем Twitter американский лидер процитировал мэра мексиканской Тихуаны, посетовавшего, что город не выдержит приезда новых мигрантов.

«Мэр Тихуаны, Мексика, только что заявил, что «город плохо подготовлен к тому, чтобы справиться с таким количеством мигрантов, резервов может хватить на полгода». Точно так же США плохо подготовлены к этому вторжению и не выдержат его. Они являются причиной преступлений и больших проблем в Мексике. Отправляйтесь домой!» — написал Трамп 18 ноября.

В октябре границ Мексики достиг караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике.

Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, американский лидер пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.