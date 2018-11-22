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Алек Болдуин обозвал Трампа «национал-социалистической опухолью»

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Американский актер Алек Болдуин написал в своем аккаунте в Twitter, что президент США Дональд Трамп является для страны «национал-социалистической опухолью». При этом, по мнению артиста, эта опухоль постоянно увеличивается.

«Хотя бы это должно заставить вас сделать всё что угодно, чтобы избавиться от Трампа», — написал Болдуин.

23 октября сам Трамп назвал себя националистом и добавил, что, несмотря на противоречивость слова «националист», он действительно им является, и особо отметил, что вся его администрация ставит интересы США на первое место, пишет «Газета.ру»

30 октября американский лидер пояснил, что имеет в виду под национализмом лишь гордость за свою родину и не вкладывает в это понятие никаких дополнительных значений.

Актер часто высмеивает и пародирует Трампа в развлекательном шоу Saturday Night Live, за что был удостоен в 2017 году премии «Эмми». 

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