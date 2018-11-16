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Суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту CNN

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Фото: Global Look Press/Michael McCollum/ZUMAPRESS
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Федеральный судья Тимоти Келли 16 ноября постановил, что администрация Белого дома должна восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосте. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В соответствии с решением суда, журналистский пропуск должен вернуться владельцу «немедленно».

8 ноября стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга американского президента, посвященного итогам промежуточных выборов. На пресс-конференции глава государства оскорбил журналиста, назвав его ужасным человеком.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в Twitter, что причиной отзыва аккредитации стали домогательства Акосты к стажерке, имя которой не назвали. Журналист в своем микроблоге назвал заявление ложью.

Уже 13 ноября американский телеканал CNN подал иск против президента США Дональда Трампа из-за лишения аккредитации своего журналиста, пишет «Газета.ру».

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