Суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту CNN
Федеральный судья Тимоти Келли 16 ноября постановил, что администрация Белого дома должна восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосте. Об этом сообщается на сайте телеканала.
В соответствии с решением суда, журналистский пропуск должен вернуться владельцу «немедленно».
8 ноября стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга американского президента, посвященного итогам промежуточных выборов. На пресс-конференции глава государства оскорбил журналиста, назвав его ужасным человеком.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в Twitter, что причиной отзыва аккредитации стали домогательства Акосты к стажерке, имя которой не назвали. Журналист в своем микроблоге назвал заявление ложью.
Уже 13 ноября американский телеканал CNN подал иск против президента США Дональда Трампа из-за лишения аккредитации своего журналиста, пишет «Газета.ру».