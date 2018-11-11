Министра юстиции США призвали устраниться от расследования Мюллера

Руководство демократов в конгрессе США вновь потребовало от министра юстиции Мэтью Уитэкера отстраниться от расследования вмешательства в американские выборы, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Как сообщает 11 ноября USA Today, соответствующую просьбу политики направили в ведомство Уитэкера.

В письме демократы отмечают, что Уитэкер является убежденным противником независимого расследования. Более того, они угрожают свернуть финансирование деятельности спецпрокурора.

Президент страны Дональд Трамп уже отмечал, что решение об участии в расследовании Мюллера должен принимать сам министр юстиции.

Расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, в котором обвиняют Россию, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Официальная Москва отвергает любые обвинения, называя их голословными.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях, во взломе компьютеров Демократической партии.

В апреле 2018 года в американский суд был подан иск Демократической партии США против российского правительства, Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, выборного штаба Трампа и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На это отреагировал российский Минюст, отправивший письмо в федеральный суд южного округа Нью-Йорка, в котором не признал юрисдикцию США по вмешательству в выборы