Прямой эфир

Министра юстиции США призвали устраниться от расследования Мюллера

0
Фото: REUTERS/Allison Shelley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство демократов в конгрессе США вновь потребовало от министра юстиции Мэтью Уитэкера отстраниться от расследования вмешательства в американские выборы, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Как сообщает 11 ноября USA Today, соответствующую просьбу политики направили в ведомство Уитэкера.

В письме демократы отмечают, что Уитэкер является убежденным противником независимого расследования. Более того, они угрожают свернуть финансирование деятельности спецпрокурора.

Палата за грехи: Трампа ждет проблемный конгресс и угроза импичмента
Через неделю в США выборы. Нижняя палата парламента может отойти демократам

Президент страны Дональд Трамп уже отмечал, что решение об участии в расследовании Мюллера должен принимать сам министр юстиции. 

Расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, в котором обвиняют Россию, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Официальная Москва отвергает любые обвинения, называя их голословными.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях, во взломе компьютеров Демократической партии.

В апреле 2018 года в американский суд был подан иск Демократической партии США против российского правительства, Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, выборного штаба Трампа и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На это отреагировал российский Минюст, отправивший письмо в федеральный суд южного округа Нью-Йорка, в котором не признал юрисдикцию США по вмешательству в выборы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия не признала юрисдикцию США по иску о вмешательстве в выборы
Патрушев оценил возобновление диалога между Россией и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017