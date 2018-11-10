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Россия не признала юрисдикцию США по иску о вмешательстве в выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство юстиции России направило в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка письмо, в котором отказалось признавать юрисдикцию суда по иску Демократической партии о предполагаемом вмешательстве в выборы и напомнило о своих правах иностранного суверенного государства.

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Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

В письме, подписанном директором департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Михаилом Виноградовым, говорится, что Россия не вступает в данное разбирательство и не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом, пишет «РИА Новости».

Иск Национальный комитет Демократической партии США против российского правительства, Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, выборного штаба Трампа и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был подан в апреле 2018 года. В нем идет речь о якобы хакерских атаках 2015–2016 годов, а также о продвижением кандидатуры Трампа и сговоре против демократов.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после выборов Дональда Трампа президентом США осенью 2016 года. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях, во взломе компьютеров Демократической партии. Трамп при этом, по теории оппонентов, мог состоять в тайном сговоре с Россией.

В итоге сторонники Клинтон инициировали несколько расследований. Ни одно не подтвердило их домыслов о российском тайном влиянии.

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