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Патрушев оценил возобновление диалога между Россией и США

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Ситуация между Вашингтоном и Москвой изменилась в сторону возобновления диалога. Такое мнение в воскресенье, 11 ноября, высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия 1».

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«Наши отношения спустились на самый низкий уровень, и практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась — диалог ведется, и это уже хорошо», — приводит его слова ТАСС.

Ранее 11 ноября президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что ему удалось поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время приема в Елисейском дворце.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп, как и сообщалось ранее, договорились в Париже пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Очередное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло в октябре после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

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