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Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки у Триумфальной арки в Париже. Вместе с главами десятков других государств 11 ноября президенты принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Как сообщает ТАСС, Путин последним прибыл на место встречи у Триумфальной арки. За несколько минут до этого там появился Трамп в сопровождении супруги Меланьи. Пока у лидеров двух стран нет возможности побеседовать в двустороннем формате. Однако, по словам информированного источника «РИА Новости» в делегации РФ, они могут обсудить в Париже Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

20 октября Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД. США обвинили Россию в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

Последняя беседа тет-а-тет состоялась между Путиным и Трампом в Хельсинки в июле этого года. Следующая полноформатная двусторонняя встреча запланирована на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.

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