Прямой эфир

Активистки Femen попытались провести акцию в Париже

0
Фото: TASS/IAN LANGSDON
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представительницы феминистского движения Femen в субботу, 10 ноября, попытались провести акцию у Триумфальной арки в Париже, где 11 ноября состоится мемориальная церемония, посвященная столетию окончания Первой мировой войны. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Перенесли на ногах: Путин и Трамп переговорят в Париже накоротке
Полноценную встречу лидеры России и США проведут спустя три недели

Обнаженные по пояс девушки с плакатами в руках вышли к установленным на площади Шарля де Голля трибунам, однако вскоре их увели сотрудники полиции.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер отметил, что 11 ноября безопасность парижан будут обеспечивать более 10 тыс. полицейских и жандармов. Во время празднования будут введены специальные меры контроля.

5 ноября сообщалось, что старт официальной программе мемориальных торжеств к столетию окончания Первой мировой войны дали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, посетив в Страсбурге концерт оркестра городской музыкальной академии.

На церемонию в Париже приглашены более 120 высокопоставленных гостей, в том числе президенты России и США, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп прибыл в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны
Франция предложила усилить евро в ответ на антииранские санкции США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017