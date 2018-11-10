Активистки Femen попытались провести акцию в Париже

Представительницы феминистского движения Femen в субботу, 10 ноября, попытались провести акцию у Триумфальной арки в Париже, где 11 ноября состоится мемориальная церемония, посвященная столетию окончания Первой мировой войны. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Обнаженные по пояс девушки с плакатами в руках вышли к установленным на площади Шарля де Голля трибунам, однако вскоре их увели сотрудники полиции.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер отметил, что 11 ноября безопасность парижан будут обеспечивать более 10 тыс. полицейских и жандармов. Во время празднования будут введены специальные меры контроля.

5 ноября сообщалось, что старт официальной программе мемориальных торжеств к столетию окончания Первой мировой войны дали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, посетив в Страсбурге концерт оркестра городской музыкальной академии.

На церемонию в Париже приглашены более 120 высокопоставленных гостей, в том числе президенты России и США, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.