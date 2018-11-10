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Трамп прибыл в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский лидер Дональд Трамп прибыл во французскую столицу для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Как сообщает ТАСС, борт президента США приземлился в Париже около 22:00 по местному времени (00:00 мск). Вместе с Трампом в Париж прилетела его супруга Меланья. 

Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет в Париже 11 ноября. В рамках торжественных мероприятий президент США встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также проведет короткие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. 

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, решение не проводить продолжительную встречу Путина и Трампа было принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что эти переговоры отвлекут внимание от мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны.

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