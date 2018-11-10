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Трамп высмеял слова Макрона о защите от США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп высмеял слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться в том числе от Соединенных Штатов.

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Американский лидер назвал слова Макрона оскорбительными и иронично заметил в Twitter, что, прежде чем создать свою армию, «Европе нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США».

9 ноября президент США во главе делегации прибыл в Париж, где примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

12 июня на саммите НАТО Трамп потребовал от союзников по военному блоку к концу 2018 года довести национальные расходы на оборону до 2% от ВВП, а в перспективе — до 4%.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в 2017 году суммарные траты всех 29 стран-членов составили $945,961 млн, тогда как в 2016 году они были на уровне в $920,114 млн.

США на военные нужды организации потратили $664,058 млн в 2016 году и до $683,414 млн в 2017 году. Вклад Великобритании составил $54,863 млн, Франции — $44,333 млн.

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