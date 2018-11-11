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Путин провел короткую беседу с Трампом на обеде в Париже

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что ему удалось поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время приема в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли ему пообщаться с президентом США.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что возможности провести обстоятельную беседу политикам не представилось.

«Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было. Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу «до встречи», — приводит слова Пескова «Интерфакс». Также он отметил, что после рабочего завтрака Путин направился на Международный форум мира.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в российской делегации сообщило, что в Париже два президента могут обсудить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Торжественный обед, организованный по случаю столетия окончания Первой мировой войны, состоялся в Елисейском дворце 11 ноября. Рядом с российским лидером за столом сидели генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Напротив расположились Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Прием продлился около 2,5 часа. 

С 30 ноября по 1 декабря в Аргентине состоится саммит G20. На нем должна состояться полноформатная двусторонняя встреча Путина и Трампа.

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