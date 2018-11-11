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Трамп проигнорировал Порошенко и не пожал ему руку в Париже

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент США Дональд Трамп не поздоровался с украинским коллегой Петром Порошенко у Триумфальной арки в Париже. Они участвовали в торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны вместе с главами десятков других стран в воскресенье, 11 ноября.

Как видно на кадрах, Трамп поприветствовал многих мировых лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона с супругой и канцлера Германии Ангелу Меркель. Порошенко стоял рядом с ними, но ему американский лидер руки не подал, хотя президенты были на достаточно близком расстоянии.

Внимание на данный факт обратил телеканал РЕН ТВ, отметив, что после отказа Трампа поздороваться Порошенко «так и остался стоять за его спиной с грустным лицом».

Президент России Владимир Путин последним прибыл на место встречи у Триумфальной арки. Он поздоровался с Трампом и показал ему большой палец. По данным СМИ, лидеры могут обсудить в Париже Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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