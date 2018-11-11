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В России раскрыли темы переговоров Путина и Трампа в Париже

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Фото: REUTERS/Francois Mori/Pool
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В России допустили возможность обсуждения лидерами РФ и США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе краткой беседы в Париже, передает в воскресенье, 11 ноября, «РИА Новости».

«Мы ожидаем, что лидеры затронут этот вопрос», — заявил агентству информированный источник в делегации РФ.

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Он также отметил, что российская сторона не будет затрагивать тему американских санкций.

«Санкции — это не наша инициатива, поэтому сами мы никогда этот вопрос не поднимаем», — пояснил собеседник.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что его страна пока не планирует размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД. При этом он отметил, что сам договор устарел.

2 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет короткой и непродолжительной, а более обстоятельный диалог сторон состоится в Буэнос-Айресе на саммите G20 в конце ноября. Решение об отказе от полноформатной беседы было принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что эти переговоры отвлекут внимание от мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД. США обвинили Россию в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает РФ и США разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

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