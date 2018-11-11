Песков подтвердил встречу Путина и Трампа в Аргентине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, как и сообщалось ранее, договорились в Париже пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября до 1 декабря.

«Да. Условились увидеться там», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее Путин сказал журналистам, что ему удалось провести беседу с американским коллегой в Париже во время приема в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Песков, в свою очередь, отметил, что обстоятельного разговора не состоялось.

«Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было. Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу «до встречи», — сказал Песков.

Ранее 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон публично подтвердили встречу двух лидеров в Аргентине.