Порошенко разозлил вопрос о несостоявшемся рукопожатии с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос журналистов, которые поинтересовались, действительно ли Трамп не пожал ему руку.

«Всё, что вы говорите, — вранье. Всё — что говорит русское телевидение», — приводит слова украинского главы РЕН ТВ.

11 ноября в Париже проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В начале мероприятий была снята запись, на которой видно, как Трамп с супругой уделяют внимание прибывшим на встречу лидерам других государств. При этом Петра Порошенко американский президент словно не заметил.

При этом, как отмечают журналисты, Порошенко «так и остался стоять за его (Трампа. — Ред.) спиной с грустным лицом».