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Путин пообщался с премьер-министром Израиля в Париже

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 11 ноября.

Темы, которые обсудили Путин с Нетаньяху, неизвестны.

Сам Нетаньяху, как сообщает «РИА Новости», назвал прошедшую беседу «отличной и очень важной».

Помимо этого, Путин встретился с президентом Дональдом Трампом в рамках торжественного обеда, организованного по случаю столетия окончания Первой мировой войны. 

Ожидалось, что Путин и Трамп проведут полноформатную встречу в Париже. Однако французские власти попросили глав России и США отказаться от содержательного разговора, чтобы не отвлекать внимание от торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, полноформатную встречу с Трампом Путин проведет в Буэнос-Айресе на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.

Торжественный обед в честь юбилея окончания Первой мировой войны состоялся в Елисейском дворце 11 ноября. Рядом с российским лидером за столом сидели генсек ООН Антонио Гутерриш и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Напротив расположились Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Прием продлился около 2,5 часа.

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