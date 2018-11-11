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Путин рассказал об отношении России к учениям НАТО у ее границ

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Фото: NATO
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Россия спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ. Об этом в интервью телеканалу RT France заявил президент страны Владимир Путин. При этом он отметил, что Москва так не поступает, передает 11 ноября «Интерфакс».

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«Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, стараемся не проводить полномасштабные учения вблизи границ со странами НАТО», — рассказал российский лидер.

По его словам, последнее крупное учение страна проводила на востоке за тысячи километров от границ альянса.

«Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован и здесь сыграет свою положительную роль», — добавил президент.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня. По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, учения укладываются в политику США по ослаблению безопасности в Европе.

Учения Trident Juncture 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны — участницы НАТО.

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