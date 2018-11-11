Путин рассказал об отношении России к учениям НАТО у ее границ

Россия спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ. Об этом в интервью телеканалу RT France заявил президент страны Владимир Путин. При этом он отметил, что Москва так не поступает, передает 11 ноября «Интерфакс».

«Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, стараемся не проводить полномасштабные учения вблизи границ со странами НАТО», — рассказал российский лидер.

По его словам, последнее крупное учение страна проводила на востоке за тысячи километров от границ альянса.

«Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован и здесь сыграет свою положительную роль», — добавил президент.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня. По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, учения укладываются в политику США по ослаблению безопасности в Европе.

Учения Trident Juncture 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны — участницы НАТО.