В Хельсинки заподозрили Россию в помехах системе во время учений НАТО

Власти Финляндии заподозрили Россию в создании проблем для спутниковой системы навигации GPS во время учений НАТО, проходивших в Норвегии.

По данным издания Yle, предупреждение о сбоях в работе системы 6 ноября распространила Служба воздушной навигации страны (Air Navigation Services Finland), оно коснулось летчиков гражданской авиации. Оперативный директор Службы Хекки Исоман пояснил, что данные о помехах получили от сил обороны Финляндии.

«Мы получили информацию из разных источников о том, что сигнал GPS может быть ненадежным в Северной или Северо-Восточной Финляндии», — уточнил он.

Помехи в системе GPS коснулись района Рованиеми до границы Норвегии и от Киттиля до российской границы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

4 ноября четверо шведских военнослужащих получили ранения во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии: танк столкнулся в военным автомобилем, в котором находились солдаты.

Учения Trident Juncture – 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 стран-участниц НАТО.