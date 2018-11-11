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Эммануэль Макрон назвал себя и Дональда Трампа аутсайдерами

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Фото: REUTERS/Francois Mori
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью телеканалу CNN, что у него есть общие черты с американским лидером Дональдом Трампом. При этом есть одно существенное различие — в отличии от Трампа француз не считает себя националистом..

«Я бы сказал, что оба мы аутсайдеры среди «классических» политиков <...> мы в большой степени союзники, что касается вопросов борьбы с терроризмом», — сказал телеканалу французский лидер.

При этом Макрон согласился, что он сильно отличается от Трампа, который открыто называет себя националистом. 

«Я патриот. Я верю, что наш народ очень важен и французы отличаются от немцев. Я не верю в некий глобализм без какой-то дифференциации. Это нелогично и заставляет наших людей  нервничать, но я не националист», — добавил француз.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Париж на масштабные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Там же присутствует и российский президент Владимир Путин, с которым Трамп успел обменяться рукопожатиями. По словам источника «РИА Новости», главы двух государств могут обсудить в Париже Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после заявлений Вашингтона о возможности отказаться от выполнения его условий.

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