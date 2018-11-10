На Трампа подали в суд из-за лишения нелегалов права на убежище

Американский союз гражданских свобод ACLU подал в суд на президента США Дональда Трампа из-за указа о запрете на предоставление убежища нелегальным иммигрантам.

«Ни президент, ни его кабинет не могут сделать недействительными ясные указания законодательства, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде», — говорится в сообщении правозащитной организации в Twitter.

9 ноября Трамп подписал документ, предусматривающий отказ в убежище тем, кто незаконно пересекает границу. Мера была принята для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении военного присутствия на американо-мексиканской границе. Глава государства намерен нарастить контингент для сдерживания мигрантов до 15 тыс. человек. Двумя днями ранее власти Соединенных Штатов направили в помощь пограничникам и национальной гвардии 5,2 тыс. человек.

В середине октября на границу с Мексикой подошел караван мигрантов из Центральной Америки. Его численность составляла на тот момент приблизительно 7 тыс. человек. Все они надеются получить убежище в США или Мексике.