Прямой эфир

Готовившим теракт против Макрона радикалам предъявили обвинения

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырем ультраправым радикалам, подозреваемым в подготовке теракта против президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинения.

Они выдвинуты по статьям «Создание преступного сообщества с целью терроризма» и «Владение оружием в связи с террористической целью», передает AFP.

О том, что сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали радикалов, планировавших покушение на президента страны, стало известно 6 ноября.

5 ноября четверо мужчин встретились в доме неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер, к тому времени все их передвижения отслеживались. В автомобиле организатора правоохранители нашли нож.

Злоумышленники хотели совершить покушение на Макрона во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон и Меркель почтили память павших в Первой мировой войне
Макрон назвал великим солдатом главу французских коллаборационистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017