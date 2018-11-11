Готовившим теракт против Макрона радикалам предъявили обвинения

Четырем ультраправым радикалам, подозреваемым в подготовке теракта против президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинения.

Они выдвинуты по статьям «Создание преступного сообщества с целью терроризма» и «Владение оружием в связи с террористической целью», передает AFP.

О том, что сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали радикалов, планировавших покушение на президента страны, стало известно 6 ноября.

5 ноября четверо мужчин встретились в доме неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер, к тому времени все их передвижения отслеживались. В автомобиле организатора правоохранители нашли нож.

Злоумышленники хотели совершить покушение на Макрона во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны.