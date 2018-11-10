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Макрон и Меркель почтили память павших в Первой мировой войне

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Фото: REUTERS/Arif Hudaverdi Yaman
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Во французском департаменте Уаза на мемориале Компьенского перемирия состоялась торжественная церемония открытия памятной плиты с участием лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

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Надпись на двух языках, сделанная на плите, гласит, что лидеры государств подтвердили значение франко-германского примирения для блага Европы и мира.

Ранее на мемориале была сделана надпись: «Здесь 11 ноября 1918 года пала преступная гордыня Германской империи, побежденной свободными народами, которые она пыталась захватить».

Лидеры ФРГ и Франции возложили венок к памятнику и почтили минутой молчания память погибших.

Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет в Париже 11 ноября. На мероприятия приглашены более 120 высокопоставленных гостей, накануне в столицу Франции прибыл президент США Дональд Трамп. 

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Париж в воскресенье. 2 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в столице Франции будет короткой и непродолжительной.

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