Макрон и Меркель почтили память павших в Первой мировой войне

Во французском департаменте Уаза на мемориале Компьенского перемирия состоялась торжественная церемония открытия памятной плиты с участием лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Надпись на двух языках, сделанная на плите, гласит, что лидеры государств подтвердили значение франко-германского примирения для блага Европы и мира.

Ранее на мемориале была сделана надпись: «Здесь 11 ноября 1918 года пала преступная гордыня Германской империи, побежденной свободными народами, которые она пыталась захватить».

Лидеры ФРГ и Франции возложили венок к памятнику и почтили минутой молчания память погибших.

Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет в Париже 11 ноября. На мероприятия приглашены более 120 высокопоставленных гостей, накануне в столицу Франции прибыл президент США Дональд Трамп.

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Париж в воскресенье. 2 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в столице Франции будет короткой и непродолжительной.