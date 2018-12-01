СМИ узнали о планах США сократить число военных на границе с Мексикой

Американские власти планируют сократить число военнослужащих на границе с Мексикой.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, численность контингента будет сокращена с 5,5 тыс. до 4 тыс. человек. При этом, по данным агентства, срок размещения войск в регионе будет продлен до конца января.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.