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Трамп назвал использованный против мигрантов слезоточивый газ очень безопасным

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Президент США Дональд Трамп заявил, что использованный против нелегальных мигрантов на границе с Мексикой слезоточивый газ является «очень безопасным».

Такое заявление американский лидер сделал во время круглого стола в городе Билокси (штат Миссисипи), отвечая на просьбу прокомментировать применение 25 ноября слезоточивого газа против мигрантов и их детей.

«Я бы спросил, зачем они туда отправились? Во-первых, (применявшийся — Ред.) слезоточивый газ — очень слабая форма слезоточивого газа, она очень безопасна», –– цитирует его ТАСС.

По словам Трампа, родители берут детей на границу, думая, что получат преимущества и смогут попасть в США.

«В некоторых случаях это не родители. Это люди, которых называют «захватчиками». Они хватают детей, потому что считают, что это даст им определенный статус, определенные преимущества», –– сказал американский президент.

25 ноября около 500 человек из каравана мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана в США. 

Американские силовики применили против них слезоточивый газ.

По последним данным, Мексики достигли порядка 7,4 тыс. мигрантов из Гондураса и Сальвадора. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.

Трамп заявил, что не пустит нелегалов в Штаты, и направил на границу 15 тыс. военных, которым в случае нападения мигрантов разрешается открыть огонь.

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