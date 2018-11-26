США применили резиновые пули и слезоточивый газ против мигрантов на границе

Американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов, которые попытались прорваться через границу с Мексикой.

Как пишет «РИА Новости», около 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену в районе мексиканской Тихуаны. Они были остановлены американскими военными, которые применили против нарушителей слезоточивый газ и резиновые пули.

По словам главы организации «Ангелы границы», в районе пограничного пункта наблюдается «полный беспорядок».

В связи с инцидентом власти США закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой — «Сан-Исидро». Через него идет основной поток беженцев из Центральной Америки.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.