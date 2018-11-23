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Помпео пообещал не допустить в США караван мигрантов

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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США не допустят на свою территорию беженцев из так называемого каравана мигрантов. Этим людям угрожает опасность со стороны тех, кто пытается «нажиться на них», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Глава американского госдепа подчеркнул, что рассчитывает на сотрудничество по миграционному вопросу с новым правительством Мексики, которое будет сформировано 1 декабря.

«Я провел конструктивную встречу с будущим главой МИД Мексики Марсело Эбрардом по поводу караванов мигрантов. Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову», — цитирует заявление Помпео ТАСС.

Ранее, 21 ноября, газета The Military Times сообщила о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли дал разрешение американским войскам, размещенным на границе с Мексикой, применять силу (в том числе и смертоносные средства) и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны беженцев.

Спустя день эту информацию подтвердил глава минобороны США Джеймс Мэттис. При этом он подчеркнул, что военные в настоящий момент не вооружены.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человекв октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных.

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Около семи тысяч мигрантов приближаются к границам США. Огромный караван людей двигается к южным границам страны через Латинскую Америку уже несколько дней — и количество его участников продолжает увеличиваться. США уже усиливают военные группировки на границе страны. Как выглядит необычное шествие — в галерее «Известий» 
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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На мосту, который находится на границе между Мексикой и Гватемалой, мексиканским властям удалось задержать караван, но многие мигранты преодолели реку вплавь или на надувных лодках. На фото: человек с ребенком на руках спускается в воду, чтобы избежать проверки на пропускном пункте
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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В лесах недалеко от границы мигрантов встречают усиленные патрули пограничников
Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Свой путь караван начал из Гондураса, сейчас люди уже находятся на территории Мексики — при этом к шествию успели присоединиться еще несколько тысяч человек
Фото: REUTERS/Jorge Cabrera
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Нелегально пересекали границу жители Латинской Америки и раньше, однако теперь попробовать рискнули и те, кто признается, что в одиночку никогда бы не рискнул этого сделать
Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Первые серьезные столкновения произошли на пропускном пункте на границе между Мексикой и Гватемалой — этот участник каравана пытается защитить своего ребенка
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Мигранты отдыхают на одной из площадей города Сьюдад-Идальго в Мексике
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Сами участники шествия говорят, что хотят иметь возможность работать в США, однако получить легальное разрешение не могут
Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Власти США опасаются, что вместе с ними на территорию страны могут попасть представители экстремистских организаций, и требуют от властей Мексики остановить шествие
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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На американской границе мигрантов, вероятнее всего, будут встречать усиленные армейские подразделения — об этом, в том числе, заявлял президент страны Дональд Трамп и представители министерства внутренней безопасности страны
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
11_Караван мигрантов_2018-10-20T015713Z_1996760607_RC141B572B90_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN
Из-за жаркой погоды люди страдают от обезвоживания и инфекций — об этом, в том числе, сообщили представители Международного Красного Креста в специальном сообщении
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
12_Караван мигрантов_2018-10-22T135038Z_315068407_RC1E76A7ABE0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN
Мексиканским властям удалось разбить основной поток — часть людей власти страны временно приняли у себя, однако остальные небольшими группами продолжили движение к границам
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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