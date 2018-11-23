Помпео пообещал не допустить в США караван мигрантов

США не допустят на свою территорию беженцев из так называемого каравана мигрантов. Этим людям угрожает опасность со стороны тех, кто пытается «нажиться на них», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава американского госдепа подчеркнул, что рассчитывает на сотрудничество по миграционному вопросу с новым правительством Мексики, которое будет сформировано 1 декабря.

«Я провел конструктивную встречу с будущим главой МИД Мексики Марсело Эбрардом по поводу караванов мигрантов. Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову», — цитирует заявление Помпео ТАСС.

Ранее, 21 ноября, газета The Military Times сообщила о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли дал разрешение американским войскам, размещенным на границе с Мексикой, применять силу (в том числе и смертоносные средства) и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны беженцев.

Спустя день эту информацию подтвердил глава минобороны США Джеймс Мэттис. При этом он подчеркнул, что военные в настоящий момент не вооружены.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человекв октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных.