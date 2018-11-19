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Еще один караван мигрантов из Сальвадора направился к границе США

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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
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Четвертый караван мигрантов из Сальвадора направился в США. В его состав входят порядка 150 человек, всего к Штатам идут более 3 тыс. сальвадорцев. Об этом 18 ноября сообщил портал Prensa Grafica.

Отмечается, что мигрантам придется преодолеть Гватемалу, а Мексику. По территории последней к США сейчас движутся более 7 тыс. выходцев из Гватемалы. Границы достигли уже порядка 2 тыс. человек.

Все они хотят получить убежище в США или в Мексике.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен пускать нелегалов в страну, и что США просто не выдержат такого вторжения.

Для сдерживания потока мигрантов к границе с Мексикой отправлены 15 тыс. американских военных.

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