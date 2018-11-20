США внедрили агентов в «караван мигрантов»

Министерство внутренней безопасности (МВБ) внедрило агентов в «караван мигрантов» с целью узнавать о планах и методах пересечения границы Мексики и США.

Как сообщает NBC, власти уже получили информацию о намерении мигрантов прорваться на американскую территорию по трассе через шлагбаумы на границе около Сан-Диего. Пограничники перекрыли полосы трассы в северном направлении. Попыток прорыва так и не последовало. В МВБ также ведут перехват переписки вожаков мигрантов посредством мессенджеров на сотовых телефонах.

Отмечается, что массовое прибытие иностранцев вызывало недовольство жителей города Тихуана, которые провели акцию протеста. Около 7 тыс. выходцев из стран Центральной Америки находятся на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния в районе границы с США. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен пускать нелегалов в страну и что США просто не выдержат такого вторжения. Для сдерживания потока мигрантов к границе с Мексикой отправлены 15 тыс. американских военных.