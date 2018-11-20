Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству. Об этом заявил генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен.
По его словам, первыми домой прибудут военнослужащие инженерно-логистических подразделений, они отправятся к своим близким уже на этой неделе.
«Нашей конечной датой сейчас является 15 декабря, и у меня нет никаких указаний от кого-либо, что эта дата будет отложена», — приводит газета Politico слова Бьюкенена. Он уточнил, что сейчас на границе с Мексикой находятся 5,8 тыс. американских военных.
14 ноября американской границы со стороны Мексики достигли первые группы мигрантов из Центральной Америки. Всего к границам США, по приблизительным оценкам, направляются около 7 тыс. беженцев. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен пускать нелегалов в страну и что США просто не выдержат такого вторжения. Для сдерживания потока мигрантов к границе с Мексикой отправлены 15 тыс. американских военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.