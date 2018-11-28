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Мигрант в США потребовал $60 млн за гибель ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В США мать ребенка, погибшего после пребывания в миграционном центре Техаса, потребовала от властей компенсации в $60 млн. Об этом пишет Associated Press.

По данным издания, 20-летнюю гражданку Гватемалы Ясмин Хуарес вместе с годовалой дочерью задержали у границы США в марте 2018 года, поле чего их поместили в крупнейший в стране центр содержания мигрантов в городе Дилли. Через шесть недель после освобождения ребенок Ясмин погиб.

Адвокаты Хуарес заявили, что у девочки развилось заболевание дыхательных путей во время пребывания в центре. В этой связи они обвинили Иммиграционную и таможенную полицию США в том, что их выпустили в момент, когда ребенок был болен. Кроме того, юридическая фирма Arnold & Porter, представляющая интересы Хуарес, пригрозила властям США иском в суд, если претензия женщины не будет удовлетворена.

«Принимая решение заключать в тюрьму маленьких детей, правительство США должно ответственно относиться к обеспечению безопасных, надлежащих и допустимых с точки зрения гигиены условий содержания», — приводит слова адвоката телеканал «360». На размышления они дали правительству США два года.

2 ноября сообщалось, что 12 мигрантов из Гондураса, следующих в миграционном караване в США, подали коллективный иск против американского президента Дональда Трампа из-за нарушения положений конституции.

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