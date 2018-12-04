Почти 800 мигрантов задержаны при попытке попасть в США из Мексики

Почти 800 нелегальных мигрантов были задержаны при попытке незаконно пересечь мексикано-американскую границу, сообщил директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен.

По его словам, большую часть из этих людей остановили правоохранители США, остальные были направлены в новый лагерь для мигрантов в районе мексиканской Тихуаны. При этом были и те, кто отказался туда переезжать, решив самостоятельно вернуться на родину.

На сегодняшний день, по данным Гильена, в мексиканском лагере находятся порядка 2,5 тыс. человек. Ранее сообщалось о минимум 6 тыс. вынужденных переселенцев, которые там проживают, пишет «РИА Новости».

Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.