Мексика снова отказала Трампу в оплате стены на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна никогда не будет оплачивать строительство стены на границе с США.

В своем аккаунте в Twitter он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу от имени всех мексиканцев.

«Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)», — написал Пенья Ньето на испанском и английском языках.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us).