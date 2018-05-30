Мексика снова отказала Трампу в оплате стены на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна никогда не будет оплачивать строительство стены на границе с США.

В своем аккаунте в Twitter он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу от имени всех мексиканцев.

«Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)», — написал Пенья Ньето на испанском и английском языках.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us). — Enrique Peña Nieto (@EPN) 30 мая 2018 г.

Это стало ответом на заявление Трампо о том, что Мехоко в любом случае придется заплатить за стену.

«В конце концов, Мексика заплатит за стену», — приводит Reuters слова президента США, который также раскритиковал мексиканские власти за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов в Штаты.

Трамп решил строить стену в рамках своей борьбы с нелегальными мигрантами и запросил у конгресса на строительство $25 млрд. Однако законодатели согласились выделить только $1,6 млрд.