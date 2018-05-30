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Мексика снова отказала Трампу в оплате стены на границе с США

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна никогда не будет оплачивать строительство стены на границе с США.

В своем аккаунте в Twitter он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу от имени всех мексиканцев.

«Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)», — написал Пенья Ньето на испанском и английском языках.

Это стало ответом на заявление Трампо о том, что Мехоко в любом случае придется заплатить за стену.

«В конце концов, Мексика заплатит за стену», — приводит Reuters слова президента США, который также раскритиковал мексиканские власти за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов в Штаты.

Трамп решил строить стену в рамках своей борьбы с нелегальными мигрантами и запросил у конгресса на строительство $25 млрд. Однако законодатели согласились выделить только $1,6 млрд.

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