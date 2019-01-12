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Трамп пообещал не вводить режим ЧП «прямо сейчас»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за кризиса на границе с Мексикой «прямо сейчас» президент США Дональд Трамп не собирается, поскольку рассчитывает, что конгресс примет необходимый бюджет. Об этом глава Белого дома заявил в пятницу, 11 января, пишет «РИА Новости».

«Я не собираюсь делать это (объявлять режим ЧП. — Ред.) так быстро… Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу», — заявил Трамп на совещании, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп хочет получить от конгресса деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Режим ЧП поможет ему сделать это без согласия парламентариев.

22 декабря ряд федеральных ведомств США вынуждены были приостановить работу, поскольку сенат завершил заседание, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля следующего года. Кризис произошел потому, что конгресс отказывается выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой, как этого требует от него Трамп.

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