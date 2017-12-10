Прямой эфир

Американская компания подняла цену на упаковку витаминов на 809%

0
Фото: Global Look Press/Caro/Thomas Ruffer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская фармацевтическая компания Avondale Pharmaceuticals подняла цену на витамины Niacor на 809%. Стоимость упаковки на 100 таблеток для потребителей теперь составляет $295. При этом в прошлом месяце препарат стоил около $32.

Компания повысила цену на лекарство после того, как выкупила права на него у американского подразделения японской Sawai Pharmaceutical и оказалась единственным производителем препарата. 

Niacor — единственное лекарство, содержащее ниацин, которое сертифицировано американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Препарат применяют для снижения уровня холестерина.

За 2017 год американские врачи выписали 19 тыс. рецептов на Niacor, передает Financial Times (FT). Как отмечает издание, многие доктора в США выписывают пациентам только лекарства, официально сертифицированные минздравом. 

FT пишет, что Avondale воспользовалась стратегией предпринимателя Мартина Шкрели, который в 2015 году приобрел права на производство и продажу препарата Daraprim и поднял цену на него в 41 раз. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США суд признал бизнесмена Шкрели виновным в мошенничестве
Импорт медикаментов вырос впервые за три года
Зарубежные лекарства возвращаются на российский рынок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017