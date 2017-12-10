Американская компания подняла цену на упаковку витаминов на 809%

Американская фармацевтическая компания Avondale Pharmaceuticals подняла цену на витамины Niacor на 809%. Стоимость упаковки на 100 таблеток для потребителей теперь составляет $295. При этом в прошлом месяце препарат стоил около $32.

Компания повысила цену на лекарство после того, как выкупила права на него у американского подразделения японской Sawai Pharmaceutical и оказалась единственным производителем препарата.

Niacor — единственное лекарство, содержащее ниацин, которое сертифицировано американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Препарат применяют для снижения уровня холестерина.

За 2017 год американские врачи выписали 19 тыс. рецептов на Niacor, передает Financial Times (FT). Как отмечает издание, многие доктора в США выписывают пациентам только лекарства, официально сертифицированные минздравом.

FT пишет, что Avondale воспользовалась стратегией предпринимателя Мартина Шкрели, который в 2015 году приобрел права на производство и продажу препарата Daraprim и поднял цену на него в 41 раз.