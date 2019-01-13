На границе США и Мексики найден тоннель

Тоннель, по которому могли транспортировать наркотики и нелегалов, найден на границе США и Мексики. Об этом сообщило издание The Hill в субботу, 12 января.

«Это третий тоннель, который был обнаружен за последний месяц на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и на фоне ожесточенных дебатов по поводу предложения президента (США Дональда. — Ред.) Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики», — сообщает издание.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. Американский лидер настаивает на включении средств, которые пойдут на возведение заграждения, в закон о финансировании правительства, но демократы в конгрессе не дают этого сделать, что уже привело к временному закрытию некоторых ведомств, которые не могут получить государственных денег, поскольку бюджет страны не согласован.

10 января стало известно, что материалы, выбранные Трампом для строительства стены на границе США и Мексики, оказались неустойчивыми к воздействию обычной дисковой пилы. Недостатки прототипа заграждения были выявлены в ходе испытаний, проведенных министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов.