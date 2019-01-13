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Рейтинг одобрения Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 44% на фоне шатдауна. Об этом свидетельствуют данные опроса Hill.TV и исследовательской компании HarrisX, опубликованные 12 января.

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Согласно исследованию, действия Трампа одобряют 44% американцев, а 56% оценивают их негативно. Еще несколько недель назад рейтинг американского лидера составлял 47%.

Опрос проводился с 8 по 11 января среди 3015 американцев. Погрешность не превышает 1,78%.

Правительство США с 22 декабря частично приостановило работу из-за споров демократов и республиканцев о бюджете на текущий год. Принять его не могут из-за разногласий о строительстве стены на границе с Мексикой.

12 января шатдаун побил в исторический рекорд продолжительности. При этом ситуация в США не предвещает скорого возобновления работы правительства.

По последним данным, без заработка остались порядка 800 тыс. американских госслужащих.

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