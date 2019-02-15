На границе стену строят хмуро: Дональд Трамп устроил в Америке ЧП

Введение президентом США режима чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой может стоить Дональду Трампу судебных исков, которые обрушат на него демократы. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Американский лидер решил не отправлять страну заново в шатдаун и подписать бюджет, в который его оппоненты согласились включить лишь $1,4 млрд на стену, вместо запрашиваемых $5,7 млрд. Таким образом Дональд Трамп не смог продавить конгресс и решил «спасать Америку» от нелегалов обходным путем.

Америка в положении

Противостояние хозяина Овального кабинета и демократов в конгрессе заканчивается подписанием президентом США проекта федерального бюджета и введением чрезвычайного положения. Дональд Трамп на протяжении всего шатдауна, который с 22 декабря продолжался 35 дней и стал рекордным в истории Америки, грозил оставить правительство без финансирование до тех пор, пока демократы не согласятся на условия администрации. Не уставал президент США напоминать и о «своем праве» ввести в стране чрезвычайное положение, что позволит ему изъять дополнительные средства на «большую, большую стену на южной границе».

Рейтинги президента падали, госслужащие грустно выворачивали пустые карманы, а над Штатами даже стала нависать угроза авиаколлапса, когда некоторые аэропорты перестали принимать рейсы из-за отсутствия денег на зарплату сотрудникам. В итоге стороны договорились о временном финансировании правительства и продолжили переговоры о бюджете, поставив себе дедлайн до 15 февраля. При Дональде Трампе компромиссы в Вашингтоне вышли из моды, в итоге бюджет был согласован в большей степени в «демократическом» варианте. И хотя американский лидер во время трехнедельного затишья пригрозил вновь наказать строптивых оппонентов шатдауном, в конце концов он решил ввести режим ЧП.

стена Президент США Дональд Трамп объявляет о вводе чрезвычайного положение на границе США и Мексики, Вашингтон, США, 15 февраля 2019 год Фото: REUTERS/Carlos Barria

Выступая с обращением, Дональд Трамп рассказал о гуманитарном кризисе на границе с Мексикой, десятках тысяч криминальных элементов, ищущих дыры в американской границе, и тоннах наркотиков. Он в очередной раз дал понять, что без большого и прочного барьера на границе с Мексикой Америке не обеспечить национальную безопасность. А для этого $1,4 млрд не хватит. Режим ЧП позволит президенту США привлечь дополнительные средства, по оценкам американских СМИ – около $8 млрд, из различных резервных фондов, преимущественно связанных с Пентагоном.

Президент США явно был готов к тому, что с него спросят, почему он решил наделить себя суперполномочиями, не война же. Уж не хочет ли американский лидер пошатнуть устои американской демократии, отправив на свалку все ее сдержки и противовесы? «Вторжение!», — то и дело повторял Дональд Трамп, пытаясь донести причины, побудившие его взять границу в свои руки, до собравшихся на залитой солнцем лужайке перед Белым домом журналистов. «Вторжение в нашу страну с наркотиками, вторжение торговцев людьми, всех типов криминалитета и банд», — расходился Дональд Трамп.

стена Участок стены на границе США и Мексике Фото: Global Look Press/Gary Moon

— Когда вы смотрите и слушаете политиков, особенно некоторых демократов, они говорят, что все это попадает (в страну) через КПП. Это неправда. Это просто ложь. Это все ложь. Они говорят, что стены не работают. Стены работают — 100%, — отстаивал Дональд Трамп свою правду.

Демократы, впрочем, отмечали, что президент США решился на такой шаг лишь потому, что обещал своим избирателям стену. Но американский лидер, очевидно, предвидя подобные замечания оппонентов, все объяснил: ЧП вводится не из-за слов, сказанных во время предыдущей избирательной кампании, а потому что Америка в опасности.

После выступления пресс-секретарь президента США Сара Сандрес опубликовала в Твиттере фотографию, как в Овальном кабинете ее босс, склонившись над листом бумаги, хмуро и решительно подписывает документ о введении режима ЧП. Снимок был опубликован в черно-белых тонах, словно лишний раз подчеркивая, что в Америке трудные времена и как бы не до красок.

Победитель неясен

Многие эксперты задаются вопросом, какая из сторон извлекла больше политических выгод из истории с шатдауном. С одной стороны, демократы при поддержке подавляющего большинства либеральных СМИ США умело убеждали общественность: именно Дональд Трамп и потакающие ему республиканцы виноваты в том, что больше месяца парки оставались не убраны, музеи не работали, а 800 тыс. госслужащих не получали зарплату. Это даже, казалось, начало приносить плоды, ведь, по различным опросам, неодобрение деятельности президента США среди населения достигло почти 60%. С другой, сторонники республиканца от своего кумира не отвернулись, а его упорство даже укрепляли веру консервативной части общества.

Сейчас рейтинг Дональда Трампа оправился, а одобрение и недовольство его президентством оценивается в среднем 50 на 50. Таким образом, очевидного победителя «мексиканской» дуэли назвать сложно. По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, обе стороны прекрасно понимают, что бесконечно приостанавливать работу правительства невыгодно ни конгрессу, ни главе Белого дома.

стена Дональд Трамп держит в руке фотографию на котрой написано «Типичный стандартный дизайна стен» Фото: REUTERS/Leah Millis

— Это может выйти боком всем. Шатдаун — не такой инструмент политической борьбы, который можно использовать постоянно, — пояснил эксперт «Известиям».

Впрочем, по мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, как правило, шатдауны завершаются компромиссами с обеих сторон, и, возможно, именно исполнительной власти приходится идти на чуть большие уступки. Однако на этот раз разрешение ситуации сложно назвать результатом компромисса.

— Трамп был вынужден сдать свои позиции. Он настаивал на безусловном финансировании этой стены, чтобы этот пункт обязательно появился в плане бюджета. Но уступил, — сказал «Известиям» американист.

Другое дело, что республиканцы по-прежнему поддерживают своего лидера, и даже, как пишут американские СМИ, положительно оценивают его шансы переизбраться в 2020 году.

Повестка президенту

Для президента чрезвычайное положение в целом чрезвычайно хорошо, если бы не одно но. Система сдержек и противовесов работает в Америке как швейцарские часы, поэтому необходимость крайних мер еще надо доказать. Почти наверняка против Дональда Трампа подадут иск в суд, чтобы оспорить обоснованность введения ЧП, считает Юрий Рогулев. По мнению политолога, многое сейчас будет зависеть от команды юристов хозяина Белого дома: насколько они смогут подготовиться к отражению судебных атак, найдут ли юридические лазейки и докажут ли, что нелегалы с юга мешают «делать Америку снова великой» ничуть не меньше, чем какая-нибудь война.

— ЧП вводилось в США не раз. Во время войны, Франклином Рузвельтом во время Великой депрессии и так далее. Особенность ЧП в том, что исполнительная власть получает больше возможностей для расходования средств, минуя одобрение конгресса, — пояснил «Известиям» Валерий Гарбузов. — Но если демократы пойдут дальше, продолжат обвинять Трампа в узурпации власти, стремлении превысить президентские полномочия и не считаться с конгрессом, ситуация для него станет серьезной. Ведь самое страшное для президента – это обвинения в нарушении конституции.

Эксперт напомнил, что Верховный суд (ВС) в прошлом веке признал решение президента Рузвельта ввести ЧП, не связанное с войной, неконституционным. Однако тогда американский лидер «воевал не с конгрессом, а с самим Верховным судом». Сегодня ситуация иная, поскольку большинство судей ВС пока на стороне Дональда Трампа. И то, что девять верховных судей могут разойтись во мнении в данном вопросе, вполне вероятно.

стена Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Сразу же после пламенной президентской речи спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, заявили, что Дональд Трамп совершил «огромное насилие» над американской конституцией. По их мнению, кризиса на южной границе вовсе не существует, а коллегам-республиканцам необходимо начать борьбу против декларации о ЧП.

— Это явный захват власти разочарованным президентом, который вышел за рамки закона, чтобы заполучить то, что ему не удалось сделать в рамках конституционного процесса, — говорится в совместном заявлении лидеров демократов.

Они пообещали «защитить систему сдержек и противовесов» и не позволить президенту попрать конституцию.

Другими словами, шатдаун в США закончился. Но сможет ли правительство реально выполнять свою работу, когда деньги появились, но президент и часть конгресса дошли чуть ли не до объявления войны друг другу, большой вопрос. Как говорил сам Дональд Трамп, подписывая 25 января временное возобновление работы правительства, «веселье начнется снова».