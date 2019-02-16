Трамп подписал госбюджет на 2019 год

Президент США Дональд Трамп подписал проект финансирования федерального правительства на текущий финансовый год, который заканчивается в стране в октябре. Об этом в пятницу заявила министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

По словам главы американского ведомства, закон, который ранее был принят обеими палатами конгресса, дает возможность выделить «крайне необходимые» средства для защиты границ и соблюдения иммиграционного законодательства.

Как уточняет ТАСС, бюджет министерства был увеличен на $1,7 млрд, из которых $1,375 млрд будет направлено на строительство стены у границы с Мексикой.

Тем не менее Нильсен упрекнула парламентариев в том, что они отказались выделить на строительство заграждения всю необходимую сумму.

«Снова и снова конгрессу не удается в полной мере профинансировать работу МВБ (министерство внутренней безопасности. — Ред.) с целью решить данную проблему и справиться с притоком иностранцев и наркотиков… в нашу страну», — заключила министр.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Согласно документу, на строительство стены у границы с Мексикой будет выделено лишь $1,37 млрд, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Глава государства заявил, что подпишет бюджет во избежание новой приостановки работы правительства. При этом Трамп объявил режим ЧП в пограничных районах, чтобы профинансировать строительство стены без одобрения конгресса.