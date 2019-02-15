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Американист оценил вероятность введения новых антироссийских санкций

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Фото: Pixabay
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Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) вряд ли будет принята, рассказал в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В новой версии смягчаются возможные санкции против российских банков. В документе говорится, что президент США обязан блокировать активы и операции российских финансовых организаций, которые, по версии Вашингтона, направлены на поддержку вмешательства «в демократический процесс или выборы» в других странах.

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Предыдущая версия законопроекта предполагала санкции против российских госбанков просто за то, что они являются государственными. Новая версия вводит конкретное условие: поддержка вмешательства в дела других государств.

«Так же как и в случае с предыдущей версией законопроекта в августе прошлого года, есть основания думать, что далеко этот законопроект не пойдет. Потому что сегодня перед конгрессом стоят много других проблем. И обвинение американских законодателей в том, что они больше занимаются внешними проблемами, а не внутренними, — оно есть», — рассказал Васильев.

По его мнению, проект закона в каком-то смысле направлен не против России, а против самого президента США Дональда Трампа. В качестве примера он привел позицию одного из соавторов закона Боба Менендеса.

«Он буквально так и заявил, что бездействие Трампа побуждает нас проявлять эту инициативу. Не российское вмешательство, а бездействие Трампа или бездействие администрации. Фактически он указал, что администрация на сегодняшний день считает, что, по всей видимости, санкций достаточно, и она не хотела бы эту ситуацию осложнять», — подчеркнул эксперт.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является получение Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

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