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Сенат США смягчил потенциальные санкции против российских банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обновленная версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции против российских банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

В новой версии документа говорится, что президент США обязан блокировать активы и операции российских финансовых организаций, которые, по версии Вашингтона, направлены на поддержку вмешательства «в демократический процесс или выборы» в других странах.

Как отмечает издание, предыдущая версия законопроекта предполагала санкции против российских госбанков просто за то, что они являются государственными. Новая версия вводит конкретное условие: поддержка вмешательства в дела других государств.

Законопроект DАSКА был внесен на рассмотрение конгресса США 13 февраля. Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского гocдoлгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.

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